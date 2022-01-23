بصورة الهوية الوطنية والتقرير الطبي.. استشاري يطلق مبادرة لإجراء عمليات قسطرة القلب مجانًا (فيديو)

أطلق استشاري القلب الدكتور خالد الجهني، مبادرة لإجراء عمليات القسطرة للمرضى من المواطنين مجانًا، وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وأكد، خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن مبادرته تهدف لمساعدة المراكز الطبية المتكدسة بسبب جائحة كورونا، موضحًا أن كل ما على المريض هو التواصل معه عبر الرسائل، وإرفاق التقرير الطبي وصورة من الهوية الوطنية.
وأضاف أن مبادرته لاقت إقبالًا واسعًا من مناطق مختلفة بالمملكة، حيث أكد أنه قبل إجراء عمليات قسطرة لحالات كان يتم رفضها في المراكز الأخرى لأسباب طبية.وفق “أخبار 24”.
ودعا المرضى المحتاجين لإجراء عملية قسطرة قلبية للحضور بدون مواعيد، وسيتم إجراء العملية في نفس الأسبوع مجانًا، موضحًا أن تكلفة العملية في المستشفيات الخاصة تتجاوز 50 ألف ريال.
فيديو | استشاري القلب الدكتور خالد الجهني يدعو من يعانون من قسطرة قلبية للحضور بدون مواعيد.. ويقول لـ #الراصد: تكلفتها العلاجية تتجاوز الـ 50 ألف ريال pic.twitter.com/Y9SJqpwTqY
— الراصد (@alraasd) January 23, 2022