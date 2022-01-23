الزعاق: اليوم منتصف “الشبط”.. وهذا موعد انتهاء موسم البرودة الشديدة (فيديو)

استعرض الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، ملامح حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة، موضحًا موعد اعتدال الأجواء.
وأوضح أن اليوم (الأحد) يوافق انتصاف موسم “الشبط”، وغدًا (الاثنين) هو أول أيام موسم “الشبط الثاني”، مشيرًا إلى أن برودته أخف من النصف الأول.
وأضاف أنه بعد 13 يومًا سوف ينتهي موسم شدة البرودة وتبدأ الأجواء في الاعتدال، حيث سيبدأ موسم “العقارب”، والذي من المتوقع ألا يخلو هو الآخر من لسعات برد خاطفة.وفق “أخبار 24”.
اليوم انتصف موسم الشبط وغداً الاثنين أول شباط ثاني (البلدة) وبرده أخف من الأول
وبعد 13 يوم نودع موسم شدة البرد ويحل الاعتدال بما يسمى بالعقارب والذي لا يخلوا من لسعات برد خاطفة
والبرد المعاش يسمى ببرد قران تاسع
والذي يقال فيه (قران تاسع برد لاسع)
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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) January 23, 2022