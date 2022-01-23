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جديد المحليات > الزعاق: اليوم منتصف “الشبط”.. وهذا موعد انتهاء موسم البرودة الشديدة (فيديو)
23/01/2022   11:10 م

الزعاق: اليوم منتصف “الشبط”.. وهذا موعد انتهاء موسم البرودة الشديدة (فيديو)

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استعرض الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، ملامح حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة، موضحًا موعد اعتدال الأجواء.

وأوضح أن اليوم (الأحد) يوافق انتصاف موسم “الشبط”، وغدًا (الاثنين) هو أول أيام موسم “الشبط الثاني”، مشيرًا إلى أن برودته أخف من النصف الأول.

وأضاف أنه بعد 13 يومًا سوف ينتهي موسم شدة البرودة وتبدأ الأجواء في الاعتدال، حيث سيبدأ موسم “العقارب”، والذي من المتوقع ألا يخلو هو الآخر من لسعات برد خاطفة.وفق “أخبار 24”.

 

الزعاق: اليوم منتصف “الشبط”.. وهذا موعد انتهاء موسم البرودة الشديدة (فيديو)

جديد المحليات
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