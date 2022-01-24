​منها قراءة نشرة معلومات المريض.. “الغذاء والدواء” توجه عدة نصائح قبل كسر حبة الدواء

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء عدة نصائح قبل كسر حبة الدواء وتناولها، منها كسر الحبة قبل الاستعمال مباشرة.
وقالت الهيئة إن كسر حبة الدواء يعتمد على شكلها وقابليتها، مع ضرورة الحرص على وجود علامة تحدد مكان الكسر لتكون بشكل متساو؛ من أجل ضمان توزيع المادة الفعالة في النصفين، مشددةً على عدم كسر الحبة قبل استشارة الصيدلي.
وأضافت أنه يجب قراءة نشرة معلومات المريض المصاحبة للدواء للتأكد من قابلية كسر الحبة من عدمه، ناهية عن كسر جميع الحبوب وتخزينها؛ لأنه قد يؤثر على فاعلية وجودة الدواء.وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أن بعض أشكال الأدوية غير قابلة للكسر، مثل الكبسولات لأنها تحتوي على المادة الفعالة بشكل بودرة، وحبوب الأدوية الفوارة لذوبانها في الماء، وكذلك حبوب الأدوية المغلفة كون الهدف من تغليف الحبة حماية الدواء من أحماض المعدة.
كسر حبة الدواء إلى النصف يعتمد على شكلها وقابليتها، احرص على وجود علامة تحدد مكان كسره لتكون بشكل متساوٍ.#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/EmEa92a07Q
— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) January 23, 2022