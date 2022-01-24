أمير نجران يطلق 50 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في محمية عروق بني معارض

أطلق أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبد العزيز، اليوم (الإثنين)، 40 من المها الوضيحي و10 ظباء إدمي في محمية عروق بني معارض.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، أن عملية إطلاق الكائنات الفطرية، تأتي ضمن البرنامج الوطني لإكثار وإعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بالانقراض في المحميات والمتنزهات الوطنية، تعزيزًا للمجموعات المطلقة في المحمية بهدف إثراء التنوع الأحيائي وتعزيز التوازن البيئي.
وأكد أن محمية عروق بني معارض من المناطق المهمة التي تمتلك مقومات طبيعية ثرية، مشيراً إلى أن جميع عمليات الإطلاق تتم وفقًا لدراسات علمية، للتأكد من ملاءمة المكان لتأقلم الكائنات فيها. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن المركز يمتلك مراكز متخصصة بإكثار الكائنات المهددة بالانقراض وتوطينها في بيئاتها الطبيعية حسب أدق المعايير العالمية، مبينًا أن المركز سيطلق في الموسم الحالي أكثر من 1000 كائن فطري في مختلف المحميات والمتنزهات الوطنية، بعد أن تمكن من إطلاق 785 كائنًا الموسم الماضي.