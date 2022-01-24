بعد تداول مقطع فيديو .. النيابة العامة توجه بالقبض على المتورطين في دهـس رجل في شارع عام

أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم (الإثنين)، أن النائب العام، الشيخ سعود المعجب، وجه بالقبض على جميع المتورطين في دهـس رجل في أحد الشوارع العامة.
وأضاف أن ذلك جاء بعد رصد مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام شخصين بدهـس رجل والاعتداء عليه، لافتا إلى أن توجيه النائب العام تمثل في القبض على جميع المتورطين بالاعتداء، ومباشرة التحقيق معهم على الفور تمهيدا لإحالتهم للمحكمة المختصة لينالوا جزاءهم.
وأكد المصدر أن قضايا الاعتداء على الأشخاص، تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، مشيراً إلى أن النيابة العامة ستلاحق كل من يعرض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر وفقاً لمقتضيات النظام. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن النيابة العامة ستجرّم كافة السلوكيات التي تروّع الآمنين وتمس سكينتهم وحقوقهم المصونة شرعاً ونظاماً، وستقدّم للمحاكمة كل من ساهم في إتيان هذه الأفعال بشكل مباشر أو عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة لينالوا جزاءهم العادل.