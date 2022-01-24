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جديد المحليات > “التعليم” توجه نصيحة للآباء والمعلمين بمرحلة رياض الأطفال
24/01/2022   4:46 م

“التعليم” توجه نصيحة للآباء والمعلمين بمرحلة رياض الأطفال

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وجهت وزارة التعليم نصيحة للآباء والمعلمين بمرحلة رياض الأطفال، وذلك بالتزامن مع عودة هذه الفئة من الطلبة لمقاعد الدراسة بالمدارس بعد انقطاع دام عامين على إثر جائحة كورونا.

وشددت على أهمية حضور أولياء الأمور مع أبنائهم في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال خلال الأسبوع الأول؛ لتحفيز الطالب على مواصلة النجاح والتفوق.

وأوضحت الوزارة أن حضور ولي الأمر إلى المدرسة يساعد الابن على العودة الحضورية الآمنة؛ مما يساهم في الحفاظ على سلامتهم، ومواصلة طريقهم للنجاح، كما أنه يعزز ثقته بنفسه، ويدعم التزامه بالإجراءات الاحترازية. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أهمية دور المعلم والمعلمة في الدعم والتحفيز لطلابهم على حضورهم والترحيب بهم وسط إجراءات احترازية، لافتة إلى أن استمرار عطاء المعلم والمعلمة يؤدي في النهاية إلى كتابة قصة نجاح للوطن.

“التعليم” توجه نصيحة للآباء والمعلمين بمرحلة رياض الأطفال

جديد المحليات
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