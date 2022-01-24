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جديد المحليات > إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة وصلاحية تأشيرات الزيارة آلياّ دون رسوم
24/01/2022   6:54 م

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة وصلاحية تأشيرات الزيارة آلياّ دون رسوم

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بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 28 / 8 / 1443هـ الموافق 31 / 3/ 2022م.

ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفي إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد – 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين – بإذن الله- وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

كما أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات المملكة في الخارج، وذلك على النحو التالي:

أولاً: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين ممن هم خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 28 / 8 / 1443هـ الموافق 31 / 3 / 2022م، باستثناء الذين استكملوا تلقي جرعة واحدة من لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها. وفق “أخبار 24”.

ثانيًا: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة من قبل وزارة الخارجية للزائرين ممن هم خارج المملكة، من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 28 / 8 / 1443هـ الموافق 31 / 3 / 2022م.

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة وصلاحية تأشيرات الزيارة آلياّ دون رسوم

جديد المحليات
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