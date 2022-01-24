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جديد المحليات > بالفيديو.. أمير مكة يكرم الفائزين في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره
24/01/2022   6:54 م

بالفيديو.. أمير مكة يكرم الفائزين في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره

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كرم أمير منطقة مكة، الأمير خالد الفيصل، اليوم (الإثنين)، الطالبين الفائزين بالمركزين الأولين في جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره من أبناء المنطقة.

وقدم “الفيصل” تهنئته للفائزين، سائلاً الله أن يوفقهما للعمل بالقرآن، وأن يكون لهما الأثر في نشر علومه.

واستمع لتلاوة الطالبين الفائزين بالجائزة، وهما: عبدالله عبدالرحمن شالوالة الفائز بالمركز الأول في فرع القراءات، وأنس بن فهد الذبياني الفائز بالمركز الأول في الفرع الأول “كامل القرآن وتفسيره”.

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صورة

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. أمير مكة يكرم الفائزين في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره

جديد المحليات
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