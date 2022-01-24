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جديد المحليات > “البيئة”: زيادة نسبة مشتريات القمح للمستثمرين السعوديين في الخارج إلى 20%
24/01/2022   11:09 م

“البيئة”: زيادة نسبة مشتريات القمح للمستثمرين السعوديين في الخارج إلى 20%

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الإثنين)، زيادة النسبة المخصصة للمستثمرين السعوديين في الخارج من مشتريات المملكة من القمح إلى 20% بدلاً من 10% بداية من العام المالي 1443 / 1444 هـ.

ودعت الوزارة الشركات السعودية المستثمرة في الخارج، إلى تسجيل شركاتها رسمياً وتقديم البيانات والمستندات المطلوبة، بعد الاطلاع على ضوابط قبول تسجيل الشركات والمستثمرين ضمن الشركات المؤهلة لتوريد القمح للمؤسسة العامة للحبوب. وفق “أخبار 24”.

ويمكن الاطلاع على ضوابط قبول تسجيل الشركات والمستثمرين لتوريد إنتاجهم من القمح للمؤسسة العامة للحبوب عبر الرابط.

“البيئة”: زيادة نسبة مشتريات القمح للمستثمرين السعوديين في الخارج إلى 20%

جديد المحليات
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