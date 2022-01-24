وزير “التعليم”: “الوظيفة بعد انتهاء الرحلة التعليمية” لم يعد نموذجًا صالحًا للاستمرار

استعرض وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، عددًا من المبادرات الخاصة بالتعليم الإلكتروني، والتي قد تمثل سجلاتٍ كاملة للدورات والمهارات التي يكتسبها الموظف خلال دورة حياته التعليمية.
وأوضح، خلال المؤتمر الدولي للتعليم والتدريب الإلكتروني لتنمية القدرات البشرية، أن المنصة الوطنية للتعليم والتدريب “فيوتشر X”، ستكون إنجازًا عالميًا على غرار ما قدمته منصة “مدرستي”، مشيرًا إلى أنها سوف تسهم في خفض تكلفة تلقي التدريبات بنسبة تصل إلى 70%، فبدلًا من أن يتكلف المتدرب 360 دولارًا للدورة التدريبية الواحدة، أصبح يتكلف 90 دولارًا فقط.
وأضاف أن النموذج التقليدي المتمثل في تقلد الشخص وظيفة بعد انتهاء رحلة تعلمه، لم يعد بإمكانه الاستمرار، وذلك لتغير مواصفات وكفايات وجدارات المهنة بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن المهن نفسها تشهد تغيرًا.
وفيما يتعلق بمبادرات التعليم الإلكتروني، أشار آل الشيخ إلى أن مبادرة “الجواز التعليمي”، تهدف لتسجيل الإنجازات للأشخاص خلال دورة حياتهم التعليمية قبل وأثناء التحاقهم بالوظائف. وفق “أخبار 24”.