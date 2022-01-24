لتقديم عروض عالمية في المملكة.. “الثقافة” توقع اتفاقية مع مجموعة “سيرك” الترفيهية

شهد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم (الإثنين)، توقيع اتفاقية بين الوزارة ومجموعة سيرك “دو سوليه” الترفيهية، من أجل تقديم أفضل عروضها الإبداعية الشهيرة في المملكة.
وتتضمن الاتفاقية تقديم المؤسسة العالمية عددًا من العروض المتجولة، وعرض The Illusionist، وعرض Now You see me، وعرض Paw Patrol Live ، وعرض Race to Rescue، وعرض Trolls Live، وجولة فرقة بلو مان العالمية، إلى جانب استضافة المملكة لنسخة فريدة من عرض سيرك “دو سوليه” سيتم تصميمها خصيصًا للمملكة.
كما تنص الاتفاقية على وضع خطط لإنشاء أكاديمية، ستُتاح من خلالها الفرصة للطلاب والطالبات من جميع أنحاء المملكة وخارجها لصقل مهاراتهم الأدائية من خلال برامج تعليمية وتدريبية متقدمة، ومن خلال برامج التبادل المدرسي الدولي في السيرك، وبرامج الفنانين المقيمين، كما ستمنحهم شهادات معترَفًا بها دولياً. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن مجموعة سيرك “دو سوليه” سبق أن قدمت ستة عروض في المملكة منذ عام 2018م، كان آخرها عرض “ميسي 10” الذي أقيم في شهر نوفمبر الماضي خلال موسم الرياض، الذي سلّط الضوء على حياة لاعب كرة القدم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي.