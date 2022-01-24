بينها الحوكمة والتحول الرقمي.. أبرز 8 تحولات استراتيجية للتعليم في المملكة

استعرضت وزارة التعليم، اليوم (الإثنين)، أبرز 8 تحولات استراتيجية للتعليم في المملكة تحققت خلال العامين الماضيين، وذلك احتفالا باليوم العالمي للتعليم الذي يصادف 24 يناير، والذي يأتي هذا العام تحت شعار “تغيير المسار، إحداث تحوّل في التعليم”.
وتضمنت التحولات التي شهدها قطاع التعليم في المملكة، إعداد مواطن منافس عالمياً، وحوكمة العمل وتنظيمه في قطاعات التعليم المختلفة، والمشروعات والمباني التعليمية، إضافة إلى تأسيس منظومة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، وتعزيز المشاركات الدولية لأبناء وبنات المملكة.
كما اشتملت التحولات على دعم الدراسات والأبحاث، إلى جانب مواءمة المخرجات مع سوق العمل، والعمل على برامج التحوّل الرقمي والأمن السيبراني؛ بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
إعداد مواطن منافس عالميًا
وأجرت وزارة التعليم تغييرات في الخطط الدراسية والمناهج، حيث تم اعتماد 52 منهجاً جديداً، و34 كتاباً جديداً، وتطوير 113 مقرراً دراسياً، إلى جانب تطوير الخطط الدراسية من خلال 3 فصول، إضافة إلى زيادة عدد الملتحقين في مرحلة رياض الأطفال، ورفع نسبة الإسناد في مدارس الطفولة المبكرة إلى 36٪، كما شهد العامان الماضيان اهتماماً كبيراً بالابتعاث، وحوكمة إجراءاته، وتطوير أدواته لخدمة الطالب والطالبة.
الحوكمة والتنظيم
أقرت الوزارة لائحة الوظائف التعليمية، واستحدثت الإدارة العامة للتعليم العالمي والأجنبي ومكاتب التعليم العالمي، وكذلك الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، وتم اعتماد النظام الجديد للجامعات، كما أنهت معالجة 451 مشروعاً تعليمياً متعثراً، والاستغناء عن 671 مبنى مستأجراً.
المشاريع
وتمكنت من تصحيح أوضاع 902 مشروع تعليمي متعثر، والاستغناء عن 671 مبنى مستأجرًا.
التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد
نجحت “التعليم” في إعداد منظومة تعليمية إلكترونية متكاملة خلال الجائحة، حيث أطلقت منصة “مدرستي”، ومنصة “روضتي”، إضافة إلى 24 قناة تعليمية تبث المواد فضائياً وعبر اليوتيوب.
تعزيز التنافسية الدولية
حققت المملكة ثاني أعلى نمو بين دورتين في اختبارات التيمز الدولية ” TIMSS”، وحصد طلبة المملكة 173 ميدالية وجائزة في المسابقات الدولية، ووصل عدد براءات الاختراع المسـجلة والممنوحة دولياً ومحلياً لمنسوبي الجامعـات السعودية إلى 143 براءة اختراع في عام 2020، كما تواجدت 6 جامعات سعودية ضمن تصنيف شنغهاي 2021، و15 جامعة في تصنيف تايمز 2022، وكذلك 14 جامعة في تصنيفات كيو إس 2022. وفق “أخبار 24”.
الدراسات والأبحاث
حصلت المملكة على المراكز الأولى عربيا فيو12 في مجموعة العشرين، و14 عالميا في أبحاث كورونا، كما ارتفع النشر في البحث العلمي في المملكة بنسبة 120 % بأكثر من 33 ألف بحث.
مواءمة المخرجات مع سوق العمل
تدعم الوزارة خطط واستراتيجيات تنمية القدرات البشرية، من خلال ربط التخصصات بمتطلبات سوق العمل والثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب تحويل 50 كلية مجتمع إلى كليات تطبيقية.
التحول الرقمي والأمن السيبراني
أجرت “التعليم” العديد من مبادرات التحوّل الرقمي، من خلال عدة منصات أبرزها “مدرستي” و”روضتي”، وكذلك منصتا “الاختبارات المركزية” و”قادة المستقبل”، إضافة إلى نظام “سفير 2” لخدمة المبتعثين، ومنصة “أعمالي” لتبادل الأعمال والمراسلات، إلى جانب تطبيق “تواصل” لأتمتة الإجراءات الداخلية، كما أنشأت الوزارة مركز الدفاع السيبراني لقطاع التعليم.