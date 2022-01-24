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رياضة > “الصرامي”: أخشى على المنتخب الوطني من هذا الأمر
24/01/2022   11:08 م

“الصرامي”: أخشى على المنتخب الوطني من هذا الأمر

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قال المتحدث السابق للنصر سعود الصرامي، إنه يشعر بالقلق على المنتخب الوطني خلال مواجهتَي عمان واليابان في التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وأضاف الصرامي، في تصريحات عبر قناة ٢٤ الرياضية: “أخشى على المنتخب من الانتقالات الشتوية وانتقال اللاعبين إلى أندية أخرى الأمر الذي يؤثر على تركيزهم مع المنتخب”.

وأوضح، أنه من الأشياء التي تجعله قلقًا على المنتخب الوطني، عدم مشاركة الحارس محمد العويس، في مباريات مع الأهلي، بسبب انتقاله للهلال، وأيضًا سعود عبدالحميد، و عبدالإله المالكي، اللذان لا يشاركان مُنذ فترة بسبب انتقالهما للهلال. وفق “أخبار 24”.

وأكد أنه قلق بسب غياب لاعب الأهلي عبدالرحمن غريب، لمدة أسبوعين تقريبًا، إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الفريق الماضية ضد ضمك.

“الصرامي”: أخشى على المنتخب الوطني من هذا الأمر

رياضة
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