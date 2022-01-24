لتحويلها إلى منطقة سياحية وترفيهية.. “التنمية السياحي” يوقع شراكة استراتيجية لتطوير مشروع “واجهة الطائف”

أعلن صندوق التنمية السياحي توقيعه شراكة استراتيجية مع شركة الأمين المميزة، لتطوير مشروع سياحي تتجاوز مساحته 100 ألف متر مربع في الطائف باستثمارات تتجاوز 300 مليون ريال.
وأوضح، اليوم (الإثنين)، أن المشروع يتكون من فندق يضم ما يقارب 150 وحدة فندقية، ومرافق تجزئة وترفيه في محافظة الطائف.
وأشار إلى أنه تم طرح اسم “واجهة الطائف” للمشروع الذي يعكس أهمية هذه المدينة كإحدى الوجهات الصيفية بالمملكة، حيث سيوفر مساحة لممشى خارجي كبير، ومساحات مخصصة للمحلات التجارية المحلية والعالمية.
وبين الصندوق أن المشروع يعكس مفهوماً حديثاً في التسوق عبر الدمج بين قطاع التجزئة والأنشطة الترفيهية، مما يجعله مقصداً سياحيًّا وترفيهيًّا مهمًّا لزوار وقاصدي الطائف.
وأكد أن المشروع يشكل وجهة متميزة لقضاء وقت ممتع لسياحة الأعمال والترفيه وزوار الحرم المكي، وذلك لوجوده بالقرب من مرافق سياحية مميزة مثل حديقة الملك فهد، وهي كبرى حدائق المدينة، وطريق الهدا.
بدوره أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أن المشروع سيكون نموذجًا للشراكة بين صندوق التنمية السياحي والقطاع الخاص لتطوير المشاريع السياحية المتميزة في المملكة.
وفق “أخبار 24”.