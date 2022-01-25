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25/01/2022   7:05 ص

تعرف على أبرز التأثيرات السلبية للضغوط النفسية على الجسم.. و9 طرق للتخلص منها

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كشف المختص في مجال علم النفس الدكتور محمد القحطاني عن آثار الضغوط النفسية على صحة الجسم.

وقال القحطاني إن الضغوط النفسية تؤثر عل الجسم بشكل سلبي وتتسبب في الإصابة بالسكتة القلبية، وضعف القدرة الجنسية، وعدم انتظام الدورة الشهرية، بالإضافة لآلام في الظهر والكتف والعضلات.

وأضاف أنها تؤدي أيضاً إلى آلام وقرحة في المعدة، وتؤثر على الجهاز العصبي وتسبب الشعور بالصداع، إلى جانب الإكثار في الأكل أو النقص، والإصابة بالبهاق وتساقط الشعر.

بدورها، أوضحت مدينة الملك سعود الطبية أفضل طرق التخلص من الضغط النفسي الذي يسببه إيقاع الحياة السريع والذي يتطلب إعادة توازن النظام العصبي.

ولفتت إلى أن التخلص من الضغوط النفسية يبدأ بضبط النفس، والبحث عن الدعم الاجتماعي، وتحمل المسؤولية، وحل المشكلات، والاستمتاع بأوقات الفراغ، وتخصيص أوقات للاستجمام والتسلية. وفق “أخبار 24”.

وبينت أنه يجب إعادة البناء المعرفي، وتجنب الموقف والتحول عنه، وتنظيم الوقت وممارسة الرياضة، إلى جانب أخذ قسط وافر من النوم والراحة، لافتة إلى أن التوازن والاعتدال مفتاح للصحة النفسية.

تعرف على أبرز التأثيرات السلبية للضغوط النفسية على الجسم.. و9 طرق للتخلص منها

طب وتداوي
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