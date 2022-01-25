نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالفيديو.. مختص: الحملات الإعلامية الموجهة ضد المملكة لن تتوقف.. ولا يجب الرد على كل انتقاد
25/01/2022   7:04 ص

بالفيديو.. مختص: الحملات الإعلامية الموجهة ضد المملكة لن تتوقف.. ولا يجب الرد على كل انتقاد

+ = -
937

ال الباحث في الإعلام، الدكتور سعود كاتب، إن الحملات الإعلامية الموجهة ضد المملكة من الخارج لن تتوقف، مهما قدمت المملكة من دعم لهذه الفئات.

وأوضح كاتب خلال لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن تعرض المملكة لهذه الحملات يرجع إلى أنها دولة قوية ومؤثرة، ولها مبادئها الثابتة، مشيراً إلى أن أكثر دولة تعرضت للانتقاد هي أمريكا وذلك لأنها دولة عظمى.

ولفت إلى أنه لا يجب الرد على كل انتقاد موجه للمملكة حيث إن صاحب هذه الانتقادات يتمنى أن ترد المملكة عليه حتى يصبح له قيمة، مبيناً أنه يمكن الرد على بعض الانتقادات بإجراء داخلي بسيط أو قرار تتخذه الجهات المختصة.

وحول الإساءات التي تعرضت لها المملكة من بعض الأشخاص داخل غزة وقيامهم بالهتاف للحـوثيين، أكد أنه في تاريخ الشعوب لا يوجد أحد أساء لقضيته كما أساءت القيادة والشعب الفلسطيني لقضيتهم الفلسطينية. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن العالم كان ينظر إلى المملكة وكأنها من كوكب آخر لأنه لم يسمع عنها إلا الأخبار السيئة، مبيناً أن الأمر تغير بعد رؤية 2030 حيث شهدت المملكة نقلة نوعية في جميع المجالات الثقافية، والسياسية، والاجتماعية، والسياحية، وغيرها.

بالفيديو.. مختص: الحملات الإعلامية الموجهة ضد المملكة لن تتوقف.. ولا يجب الرد على كل انتقاد

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885195433.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.