10 نصائح مهمة عند تخزين العسل لضمان الحفاظ على جودته

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء عدة نصائح عند تخزين العسل؛ من أجل ضمان جودته، مفندة حقيقة الطرق التقليدية المتداولة.
وقالت الهيئة إن الطرق التقليدية المنتشرة للتأكد من جودة العسل مثل تجميده في الفريزر أو اختبار سرعة تقطعه وغيرها، لا أساس لها من الصحة وما هي إلا اجتهادات شخصية غير مثبتة وغير مبنية على أسس علمية.
وأوضحت أن تحديد جودة العسل يكون عبر إجراء تحاليل مخبرية متقدمة منها الكشف عن محتوى الهيدروكسي ميثيل فورفورال، والذي يعتبر مؤشر على حفظ وتخزين العسل تحت ظروف مناسبة، والكشف عن محتوى السكريات، وكذلك اختبار تقدير فعالية إنزيم الدياستيز.
ونصحت بتخزين العسل في عبوات محكمة الإغلاق بدرجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة، وحفظه في عبوته الأصلية أو وعاء زجاجي أو عبوة بلاستيكية مخصصة لحفظ الغذاء، ناهيةً عن تخزينه في العبوات المعدنية حتى لا يتعرض للأكسدة، ومنع تبريده، وكذلك تجنب السماح للرطوبة بالدخول للعبوة واستخدام ملعقة جافة عند الاستخدام. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن تبلور العسل أثناء التخزين ليس مؤشراً على فساده وضرره، حيث إن العسل الخام المحتوي على حبوب اللقاح قد يتبلور بشكل أسرع من بقية الأنواع، مشيرةً إلى أن الحرارة المنخفضة أثناء التخزين قد تساهم في تبلوره.
وتابعت أنه يمكن إعادة العسل عند تبلوره إلى الحالة السائلة بالتسخين التدريجي في حمام ماء دافئ، وأخيراً منع تعريضه لدرجات حرارة عالية أو تسخينه في “المايكرويف”.
لضمان جودة العسل ينصح بتخزينه في عبوة محكمة الإغلاق وبعيدة عن أشعة الشمس.#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/Y7xb7LaL16
— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) January 24, 2022