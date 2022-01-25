“الرياضة” ترفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري إلى 100% في مباراة الأخضر أمام نظيره العماني

أعلنت وزارة الرياضة، اليوم (الثلاثاء)، رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري بشكل استثنائي إلى 100% في مباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره العماني، المقرر إقامتها بعد غد (الخميس).
وأوضحت الوزارة أن حضور الجماهير لـهـذه المباراة سيكون مقتصـراً على الجماهير المحصنين باللقـاح المضاد لفيروس كورونـا حسب العمـر الأدنى المحدد لأخذ اللقاح وهو خمس سنوات، وذلك وفقا لحالتهم في تطبيق “توكلنا”.
وشددت على الجماهير الرياضية بضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات في كافة الأوقات، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك، واتخاذ اللازم في حـال تـم رصـد أي مخالفات، حفاظاً على سلامة وصحة الجميع.
يذكر أن المباراة ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022. وفق “أخبار 24”.