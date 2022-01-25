“الطاقة” توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها العراقية بشأن الربط الكهربائي بين شبكتي البلدين

وقعت وزارة الطاقة ونظيرتها العراقية، اليوم (الثلاثاء)، مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي بين شبكتي البلدين.
وقام وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بالتوقيع على المذكرة برفقة وزير الكهرباء العراقي المكلف المهندس عادل كريم، وبحضور وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، وذلك عبر الاتصال المرئي، وبمشاركة وحضور الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي المنسق الوطني لمجلس التنسيق العراقي – السعودي الدكتور حميد نعيم الغزي.
وقال وزير الطاقة إن توقيع هذه المذكرة يأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين، باتخاذ كل ما من شأنه توطيد أسس الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في جميع المجالات، وما يعزز العلاقات بينهما.
وأوضح أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، التي تركز على استثمار الموقع الإستراتيجي للمملكة، وطبيعة الشبكة الكهربائية السعودية، والتي تُعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي، لجعل المملكة مركزاً إقليمياً لربط شبكات الطاقة الكهربائية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن المذكرة وهذا المشروع جاءا نتيجة لدراسة شاملة ومفصلة، قامت بها الجهات المعنية في البلدين، وتوصّلت إلى أن هناك فرصاً واعدةً في مشروع الربط الكهربائي السعودي العراقي لدعم موثوقية الشبكات الكهربائية في البلدين، وتحقيق وفورات اقتصادية، وتعزيز تحقيق المزيج الأمثل من الطاقة لإنتاج الكهرباء، ودعم استيعاب الشبكات الكهربائية لدخول الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستثمارات المثلى في مشروعات توليد الكهرباء.