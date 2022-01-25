فيديو مؤثر.. أم ثلاثة لاعبين في أخضر اليد تحتضنهم بالملعب عقب فوزهم على كوريا

شاركت أم لثلاثة لاعبين في المنتخب الوطني لكرة اليد أبناءها فرحة الفوز على منتخب كوريا، ونزلت إلى أرض الملعب لتهنئتهم واحتضانهم عقب انتهاء المباراة.
وكانت المباراة التي خاضها أخضر اليد أمام كوريا، يوم أمس (الإثنين)، شهدت مشاركة الأخوة مجتبى ومحمد ومهدي آل سالم، وعقب فوز منتخبهم بالمباراة نزلت والدتهم إلى أرض الملعب لمشاركتهم فرحتهم.
وأكد الإعلامي “طلال الغامدي”، في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر”، أن والدة الثلاثي ظلت طوال المباراة تشجع وتتفاعل مع أبنائها وبقية اللاعبين. وفق “أخبار 24”.
الجدير بالذكر أن أخضر اليد فاز على نظيره الكوري بنتيجة “27-22” ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الرئيسي للبطولة الآسيوية الـ20 المقامة على صالة وزارة الرياضة بالدمام.
ام لثلاث لاعبين في منتخبنا الوطني لكرة اليد تتواجد اليوم في المدرجات وتنزل الملعب وتحتفي مع اولادها بعد الفوز الجميل والمثير امام كوريا ..
الام طوال المباراة تشجع وتتفاعل مع ابنائها وبقية اللاعبين …#آسيوية_اليد_في_السعودية pic.twitter.com/bfqKQHL14T
— طلال الغامدي (@italaal) January 24, 2022