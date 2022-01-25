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جديد المحليات > نجل “خالد سامي” ينفي شائعات وفاة والده.. ويؤكد اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مروجيها
25/01/2022   6:43 م

نجل “خالد سامي” ينفي شائعات وفاة والده.. ويؤكد اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مروجيها

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نفى تركي، نجل الفنان خالد سامي، اليوم (الثلاثاء)، شائعات وفاة والده، مؤكدا أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة. 

وقال تركي” إن حالة والده الصحية مستقرة ولكنه ما زال بالعناية المركزة، مشيراً إلى أنه اجتمع اليوم مع الطاقم الطبي الذي يعالج والده، متوقعا خروجه قريباً من العناية المركزة.

ودعا إلى البعد عن تداول الشائعات والأخبار المغلوطة عن حالة والده الصحية، مؤكدا أنه سيتخذ كافة الإجراءات النظامية بحق الأشخاص الذين قاموا بنشرها وترويجها. وفق “أخبار 24”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباءً عن وفاة الفنان خالد سامي، بعد تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة ودخوله العناية المركزة. 

نجل “خالد سامي” ينفي شائعات وفاة والده.. ويؤكد اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مروجيها

جديد المحليات
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