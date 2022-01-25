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جديد المناطق > “تنمية الغطاء النباتي”: بدء التحضير لأعمال التشجير بروضة التنهات في محمية الملك عبدالعزيز الملكية
25/01/2022   10:45 م

“تنمية الغطاء النباتي”: بدء التحضير لأعمال التشجير بروضة التنهات في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

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بدأ المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، إجراءات تسليم مشروع التشجير بروضة التنهات في المحمية إلى الجمعية التعاونية لنبات اليسر والنباتات الصحراوية.

وتهدف الخطوة إلى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع عبر زراعة 100 ألف شجرة محلية باستخدام المياه المعالجة، إضافة إلى أعمال التسييج وتوفير الرعاية.

وتندرج عملية التسليم لتنفيذ أعمال التشجير بالمحمية ضمن سلسلة من العقود التي وقعها المركز مع عدد من الجمعيات البيئية لزراعة 820 ألف شجرة من الأشجار والشجيرات المحلية في عدد من المتنزهات والأودية وأراضي الغطاء النباتي في مناطق الرياض والقصيم وحائل. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن المركز يعمل على زيادة الرقعة الخضراء والحد من التصحر لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

“تنمية الغطاء النباتي”: بدء التحضير لأعمال التشجير بروضة التنهات في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

جديد المناطق
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