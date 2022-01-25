بالفيديو.. سعود كاتب يروي قصة فقدانه فرصة التعيين كمعيد بسبب “الواسطة”

روى الباحث في مجال الإعلام، سعود كاتب، قصة حرمانه من تحقيق حلمه في أن يصبح معيدًا بالجامعة.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أنه كان الأول على دفعته عند تخرجه في الجامعة، وهو ما أهله ليكون معيدًا فيها، إلا أن “الواسطة” حطمت حلمه في مواصلة الدراسة بالتوازي مع عمله كمعيد.
وأضاف أنه كان هناك فرصة واحدة فقط لتعيين معيد، وبعد إجرائه مقابلة شخصية استشعر أنه قريب من أن يكون معيدًا، إلا أن الفرصة ذهبت لشخص آخر بسبب “الواسطة”، الأمر الذي دفعه لمراجعة العميد والبكاء خلال لقائه بعد فقدانه فرصة العمل كمعيد. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن هذا الموقف كان دافعًا بالنسبة له من أجل مهاجة “الواسطة” والمحسوبية في كتاباته، مؤكدًا أن سلب الشخص مجهوده وتعبه يُعد أقسى أنواع الفساد.
بكيت في مكتب العميد..
الدكتور سعود كاتب: تخرجت من الجامعة الأول على الدفعة؛ لكن “الواسطة” حرمتني حلم حياتي #سعود_كاتب_في_الصورة#روتانا_خليجية pic.twitter.com/Lq4gSNgtug
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) January 25, 2022