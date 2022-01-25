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جديد المناطق > في مشاهد تحبس الأنفاس.. مصور سعودي يوثق تسلقه وسيره أعلى “جبل القارة” في الأحساء
25/01/2022   10:44 م

في مشاهد تحبس الأنفاس.. مصور سعودي يوثق تسلقه وسيره أعلى “جبل القارة” في الأحساء

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استطاع المصور السعودي علاء العلي توثيق رحلته لـ”جبل القارة” في محافظة الأحساء بمشاهد تحبس الأنفاس.

وقال العلي في حديثه لـ”أخبار 24″ إن جبل القارة، الذي يقع بالقرب من مدينة الهفوف وتحيط به واحة خضراء من أشجار النخيل، يُعد من أبرز المعالم السياحية في المحافظة.

وأضاف أنه من أبناء الأحساء، وقد قام بتسلق الجبل من أجل تصويره وتوثيقه بطريقته الخاصة، مبينا أن تصوير الفيديو كان قبل نحو أسبوع، حيث تم تصوير المشاهد خلال يومين بواسطة كاميرا مثبتة بعصا.

وأوضح أنه بعد الانتهاء من تصوير المشاهد قام بجمعها من خلال الحاسوب لإضافة طابع تشويقي ومثير للمشاهد.

في مشاهد تحبس الأنفاس.. مصور سعودي يوثق تسلقه وسيره أعلى “جبل القارة” في الأحساء

جديد المناطق
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