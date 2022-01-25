تحت رعاية خادم الحرمين.. نادي سباقات الخيل يقيم حفل كأسَي خادم الحرمين والخيالة السعوديين المتمرنين الخميس القادم

يقيم نادي سباقات الخيل، يوم الخميس القادم، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفل كأسَي خادم الحرمين الشريفين والخيالة السعوديين المتمرنين.
وأناب خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر لحضور الحفل وتتويج الفائزين.
وقد خُصِّص شوط لخيل الإنتاج المحلي وشوط مفتوح الدرجات، خلال جولة السباقات رقم 75 في الشوطين الثامن والتاسع على مسافة 2000 متر، وتبلغ جائزة السباق لكل شوط 1.5 مليون ريال.
وستشهد الأمسية ضم شوط مخصص للمنافسة على “هدية وكؤوس خادم الحرمين الشريفين للخيالة السعوديين المتمرنين” في نسختها التاسعة والعشرين التي سيتنافس عليها 18 خيالاً على مسافة 2000 متر، وتبلغ جائزته 120 ألف ريال، بالإضافة إلى الهدية العينية لصاحب الجواد الفائز.
وتُعد البطولة من أقوى سباقات الخيل السعودية، وتحظى باهتمام بالغ من قبل ملَّاك ومدربي الخيل، ما يحفزهم على الاستعداد المبكر والمكثف من خلال اختيار وتدريب خيل تحمل في رصيدها ما يؤهلها للفوز في بطولتين غاليتين ومهمتين. وفق “أخبار 24”.
ومما تتميز به نسخة هذا العام هو أن بطل كأس خادم الحرمين الشريفين لشوط المفتوح سيحصل على بطاقة تأهل لكأس السعودية في نسخته الثالثة التي ستقام في فبراير 2022م.
ويأتي هذان الكأسان الغاليان حاملين اسم الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهي بطولة يحرص كل منسوبي الوسط الفروسي على المشاركة بها والفوز بلقبها الثمين.
وأكد رئيس مجلس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل أن بطولة كأسي خادم الحرمين الشريفين التي تحمل اسم الملك سلمان بن عبدالعزيز تمثل جانباً مهماً في مسيرة السباقات السعودية في هذا العهد الزاهر الذي نفخر فيه ونعتز بالإنجازات الرياضية خاصةً في الفروسية التي تعيش مولداً جديداً.