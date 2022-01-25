اعتمدت وزارة التعليم 17 نشاطاً ثقافياً وترفيهياً وتوعوياً، نفذتها المدارس والروضات ضمن خطة وزارة التعليم لتهيئة الطلبة للعودة الحضورية لجذب تفاعل طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.
وشارك الطلبة في البرامج والأنشطة والفعاليات الحضورية ملتزمين بكافة الإجراءات الاحترازية، ووجدت هذه الأنشطة قبولاً من الطلبة وأولياء الأمور كأحد المحفزات التي هيأتها وزارة التعليم لتوفير بيئة مدرسية جاذبة للطلبة، وتعزيز استقرارهم النفسي في يومهم الدراسي.
واشتملت الأنشطة على فعاليات عديدة أبرزها، فعالية مسرح الطفل التي تعتمد على تقديم قصص ومسابقات ثقافية وترفيهية، والبرنامج التحفيزي (أنا حذر)، والأنشطة الفنية كالرسم والتلوين في فعالية (أنا فنان)، وكذلك أنشطة الرياضة الفردية، والألعاب والأنشطة الحركية، ورياضة الدراجات، إضافة إلى مهرجانات للألوان والكرات والقبعات، ومهرجان الترادف والتضاد الذي يستهدف تنمية المهارات اللغوية والعقلية والحسية للطلبة. وفق “أخبار 24”.