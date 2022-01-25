قانوني: وصف غير المصاب بكورونا بـ”متكرون” جريمة تستوجب العقوبة

حذر مستشار قانوني من المزح على مواقع التواصل الاجتماعي أو بين الأصدقاء والأقارب بإطلاق “متكرون” على غير المصابين بكورونا، مشددًا على أنه جريمة يترتب عليها عقوبات قانونية.
وكشف محمد الوهيبي (مستشار قانوني ومحكم قضائي) لـ”أخبار 24″، أن أي تعدٍّ يتسبب بالضرر، كوصف غير المصاب بكورونا بـ”متكرون” أو “مكرون”، يُعد جريمة يعاقَب عليها الفاعل بحسب النظام.
وأوضح أنه لا يوجد نص نظامي يُجرم هذا الفعل أو هذا الوصف، ولكن تقع الجريمة بوقوع الضرر على الشخص، وذلك يستوجب العقوبة.
وأكد الوهيبي أن هذا الوصف يُعد إشاعة تختلف عقوبتها على حسب كونها إلكترونية، أو وقعت بين الأهل والأصدقاء، مبينا أن الأولى يعاقب فاعلها بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، أما الثانية فتكون عقوبتها تعزيرية.
وأخيرًا شدد على ضرورة التنبه لذلك، لأن الضرر قد يلحق الشخص أو عائلته بمنع دخوله إلى عمل أو زيارة أي مقر أو حتى الالتحاق بالمدرسة، وذلك نتيجة إشاعة ليس لها أساس من الصحة.