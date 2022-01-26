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جديد المحليات > الشيخ “المنيع” يوضح حكم العمرة بدون محرم لرفض الزوج السفر بسبب مرضه
26/01/2022   1:46 م

الشيخ “المنيع” يوضح حكم العمرة بدون محرم لرفض الزوج السفر بسبب مرضه

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع حكم العمرة بدون محرم للزوجة، إذا رفض زوجها السفر معها بسبب ظروفه الصحية.

وقال الشيخ المنيع خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن العمرة واجبة وبعض أهل العلم رأوا أنها ركن مثل الحج، مضيفاً أن المرأة إذا لم تجد محرماً يسقط الوجوب عنها.

واستشهد بقول النبي ﷺ: “لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها”، موضحاً أن المرأة إذا سافرت لأداء الحج أو العمرة بدون محرم فعمرتها وحجها صحيحين وعليها إثم سفرها. وفق “أخبار 24”.

الشيخ “المنيع” يوضح حكم العمرة بدون محرم لرفض الزوج السفر بسبب مرضه

جديد المحليات
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