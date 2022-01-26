دشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم (الأربعاء)، المنظومة التقنية الجديدة لإمارة المنطقة التي تسهم في تحسين وتسريع الأعمال وحوكمتها وتفعيل الأتمتة.
وتشمل المنظومة نظام التعاملات الإلكترونية “أمين” الذي يعمل على تحويل المعاملات إلكترونياً ويوفر العديد من الخصائص، مثل: متابعة الأعمال، والتأشير والتوقيع الإلكتروني، وموقع الإمارة على شبكة الإنترنت، إضافة إلى تطبيق الإمارة على الأجهزة الذكية والذي يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات لمنسوبي الإمارة والمستفيدين.
كما تتضمن المنظومة الجديدة للإمارة منصة منسوبي الإمارة “شمول” التي تحوي العديد من الأنظمة والخدمات لتنفيذ وإنجاز الأعمال، مثل نظام المشايخ والنواب، ونظام اللجان وقد صمم لحصر وإدارة اللجان التابعة للإمارة لتوثيق بياناتها وتسهيل عمليات إدارتها ومتابعتها، ونظام متابعة القضايا الحقوقية، ويهدف إلى توثيق ومتابعة وإصدار التقارير والإحصاءات لمختلف القضايا. وفق “أخبار 24”.
وتحتوي المنظومة على نظام قضايا الشؤون القانونية، ويعمل على تسهيل أعمال المستشارين لمتابعة القضايا ويقدم خدمات تسجيل الأحكام، وعرض الإحصائيات، وخدمة عرض الدليل الإجرائي.
كما تحوي المنظومة خدمة الدعم الفني، وتتيح للموظفين طلب الدعم التقني لأعطال الأجهزة، وطلبات منح وحجب الصلاحيات، وخدمة طلبات التشغيل والصيانة وتعنى بتيسير استقبال طلبات إدارة التشغيل والصيانة.