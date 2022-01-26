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جديد الخرج > محافظ الخرج يلتقي رئيس مجلس ادارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخرج
26/01/2022   4:06 م

محافظ الخرج يلتقي رئيس مجلس ادارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخرج

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استقبل محافظ الخرج أ / مساعد بن عبدالله الماضي ، في مكتبه بديوان المحافظة اليوم الأربعاء الموافق ١٤٤٣/٦/٢٣هـ سعادة رئيس مجلس ادارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخرج الدكتور /عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة الجديد للجمعية.

وفي بداية اللقاء هنأ المحافظ مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بهذه المناسبة، وتمنى لهم التوفيق مثمناً الجهود التي تقوم بها الجمعية في خدمة كتاب الله عز وجل طيلة مسيرتها .

بعد ذلك قدم الشيخ الجريوي لسعادة المحافظ التقرير السنوي لجمعية تحفيظ القران بمحافظة الخرج لعام 2021م.

وفي نهاية اللقاء ثمن الشيخ الجريوي للمحافظ ما لقيه من حسن استقبال ، راجياً من الله أن يكون المجلس الجديد للجمعية عند حسن ظن الجميع، وأن يحقق التطلعات المأمولة لخدمة كتاب الله .

محافظ الخرج يلتقي رئيس مجلس ادارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخرج

جديد الخرج
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