“الأمن السيبراني” يوجه بمنع استخدام البريد الشخصي في المراسلات الحكومية

ذكرت مصادر أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أصدرت توصيات بأن يقتصر استخدام البريد الإلكتروني الحكومي العام أو الخاص على المراسلات الرسمية المتعلقة بالعمل فقط.
وأوضحت المصادر لـ”أخبار 24″ أن التوصيات اشتملت على عدم السماح للمستخدم بإرسال بريد باسمه عند استخدامه البريد الإلكتروني الحكومي العام، ولا يُسمح كذلك باستخدام أي بريد إلكتروني شخصي في المراسلات التي تتعلق بالعمل في الجهات الحكومية.
وأضافت المصادر أن توصيات الهيئة اشتملت أيضا على التأكيد على الجهات الحكومية ومزودي خدمات الحوسبة السحابية بضرورة تطبيق ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية، ومنها (ضوابط حماية البيانات والمعلومات التي توضح إجراءات نقل وآلية إتلاف البيانات) وما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من تشريعات وضوابط أمن سيبراني.
وبينت أنه يجب التأكيد على الجهات الحكومية ومزودي خدمات الحوسبة السحابية بضرورة تطبيق تصنيف البيانات الواردة في سياسات حوكمة البيانات الوطنية، الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية في الهيئة السعودية للبيانات والـذكاء الاصطناعي، وقيام مكتب إدارة البيانات الوطنية بمتابعة قيام الجهات الحكومية بتطبيق تلك الضوابط.