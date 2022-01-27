هل يؤثر غسل اليدين بالكحول الذي يوجد بالمعقمات على صحة الصلاة؟.. الشيخ “الخثلان” يوضح

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، مدى تأثير غسل اليدين أو الملابس بالكحول الذي يوجد في المعقمات على صحة الصلاة.
وقال الخثلان خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن غالبية المُعقمات تكون بدون كحول لذا فإن استعمالها لا شيء فيه والأصل فيها الطهارة.
وأضاف أن هناك مسألة أخرى تتعلق بالمعقمات التي توجد فيها كحول ومدى جواز غسل اليدين بها قبل الصلاة وهل تؤثر على صحة الصلاة في تلك الحالة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن العلماء اختلفوا في مدى نجاسة الخمر أو طهارته لكن الأقرب هو عدم نجاسته؛ بسبب عدم وجود دليل ظاهر على ذلك لذا تصح الصلاة في تلك الحالة.
توضيح هام من الشيخ د. سعد الخثلان حول الكحول الموجود بالمعقمات وهل يؤثر على الطهارة والوضوء#يستفتونك#الرسالة@saad_alkhathlanhttps://t.co/kcOPZYzPYC pic.twitter.com/eGolsxSLjo
— قناة الرسالة (@alresalahnet) January 26, 2022