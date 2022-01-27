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جديد المحليات > جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن توفر وظائف شاغرة
27/01/2022   7:08 ص

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن توفر وظائف شاغرة

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أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق وذلك للعمل في الرياض.

وأوضحت الجامعة، أن الوظائف المتوفرة ستكون في مسمى “تقني مختبر الأسنان”، مع ضرورة أن يكون المُتقدم حاصلاً على البكالوريوس في تكنولوجيا طب الأسنان، ولديه خبرة لمدة عام في هذا المجال.

ونوهت إلى أن الموعد النهائي للتقديم لتلك الوظائف هو يوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير 2022، مشددةً على أنه يتطلب من المقبول للعمل أداء كل الواجبات المطلوبة منه المتعلقة بالوظيفة. وفق “أخبار 24”.

ويمكن الاطلاع على طريقة التقديم والشروط من خلال هذا الرابط .

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن توفر وظائف شاغرة

جديد المحليات
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