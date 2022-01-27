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رياضة > غوميز: “الهلال” سيكون بطل الدوري.. و”جارديم” لا يحتاج إثباتاً
27/01/2022   7:08 ص

غوميز: “الهلال” سيكون بطل الدوري.. و”جارديم” لا يحتاج إثباتاً

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قال اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز، إن نادي الهلال سيتوّج بالنسخة الجارية من بطولة الدوري ليكون اللقب الثالث على التوالي.

وأضاف غوميز، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج “أكشن مع وليد”: “البطل للدوري هذا الموسم هو الهلال وسيكون اللقب الثالث على التوالي ولا أتوقع النصر أو الاتحاد ولا الشباب وإذا لم يحققها الهلال فأتوقع الشباب أو الاتحاد الذي يعتبر ناديًا عظيمًا ويملك جمهورًا مميزًا وسعيدًا بعودتهم لمكانتهم”.

وأتم اللاعب الفرنسي تصريحاته بقوله: “جارديم له أسلوب مختلف والمطلوب من المدرب أن يفوز وقد حقق بطولتين وذلك يؤكد أن الهلال الأفضل في آسيا وجارديم لا يحتاج إثباتاً إنه مدرب كبير ولكنه يحتاج الوقت للتكيف”. وفق “أخبار 24”.

ويحتل الهلال المركز الرابع بجدول ترتيب النسخة الجارية من الدوري برصيد 31 نقطة جمعها من 17 مباراة، خلف الاتحاد والنصر والشباب أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

غوميز: “الهلال” سيكون بطل الدوري.. و”جارديم” لا يحتاج إثباتاً

رياضة
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