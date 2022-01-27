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جديد المحليات > بالفيديو : طالبهم بأكلات عراقية.. وزير الطاقة يمازح وفداً عراقياً:”الكهرباء مقابل الغذاء”
27/01/2022   4:18 م

بالفيديو : طالبهم بأكلات عراقية.. وزير الطاقة يمازح وفداً عراقياً:”الكهرباء مقابل الغذاء”

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عبر وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن إعجابه ببعض الأكلات العراقية المشهورة، وذلك خلال توقيعه مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي بين المملكة والعراق أول أمس (الثلاثاء).

وأوضح الوزير: “أنا موعود بالقيمر وموعود بالمسكوف والكبة الموصلية لكن ما وصلت”، واختتم حديثه الطريف بطلب هذه المأكولات من الوفد العراقي قائلا: “الكهرباء مقابل الغذاء”، ما دفع الحاضرين للضحك.

وأكد وزير الطاقة أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي توجيهًا لقيادة البلدين من أجل توطين أسس الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال الطاقة، فيما أوضح وزير الكهرباء العراقي عادل كريم، أن مشروع الربط الكهربائي سيُنجز خلال عامين. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو : طالبهم بأكلات عراقية.. وزير الطاقة يمازح وفداً عراقياً:”الكهرباء مقابل الغذاء”

جديد المحليات
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