الأرصاد : عاصفة ترابية على الحدود الشمالية والجوف .. وسيمتد تأثيرها على هذه المناطق

أكد المركز الوطني للأرصاد أن صور الأقمار الصناعية كشفت عن تأثر منطقتي، الحدود الشمالية، والجوف بالعاصفة الترابية.
وتوقع المركز أن يمتد تأثيرها خلال الساعات المقبلة إلى مناطق حائل والقصيم، وشمال منطقتي الرياض، والشرقية.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الخميس)، انخفاض درجات الحرارة على مناطق تبوك، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف، والشرقية، والرياض، والقصيم، ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
🛑صور الأقمار الصناعية توّضح تأثر منطقتي #الحدود_الشمالية #الجوف بالعاصفة الترابي ويتوقع أن يمتد تأثيرها خلال الساعات القادمة إلى مناطق #حائل #القصيم وشمال منطقتي #الرياض و #الشرقية.#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/Gr5ZzuNURJ
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) January 27, 2022
وفق “أخبار 24”.