شاهد بالعين المجردة.. اقتران القمر بـ”قلب العقرب” قبل شروق يوم غد بسماء الوطن العربي

توقعت الجمعية الفلكية بجدة أن يتم رصد اقتران القمر بنجم قلب العقرب بمشهد مرئي بالعين المجردة في سماء الوطن العربي قبل شروق الشمس صباح يوم غد (الجمعة) ببضع ساعات.
وأوضح رئيس الجمعية، المهندس ماجد أبوزاهرة، أن قلب العقرب هو ألمع نجم ضمن نجوم العقرب وهو نجم أحمر ضخم عملاق تبلغ كتلته من 15 إلى 18 ضعف كتلة الشمس، ويزيد نصف قطره على 448,793,612 كيلومتر.
وأضاف “أبو زاهرة” أن قلب العقرب يبعد حوالي 550 سنة ضوئية عن الأرض، وعمره حوالي 12 مليون سنة فقط وهو في خريف عمره، لافتا إلى أن النجوم مثل قلب العقرب التي تكون في المراحل النهائية من حياتها تفقد كتلتها بسرعة، وهذا يؤدي إلى تدفق الغازات بطريقة حلزونية حول النجم. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن النجوم ذات اللون الأحمر التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة نادرة إلى حد ما، مضيفا أن كل النجوم الحمراء الساطعة التي نراها في سماء الليل بالعين المجردة هي إما عمالقة حمراء، مثل النجم “الدبران”، أو عمالقة ضخمة حمراء، مثل النجمين “قلب العقرب” و”منكب الجوزاء”.