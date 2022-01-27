اختتام مناورات التمرين “درع الوقاية-٣” بين قوات المملكة ونظيرتها الأمريكية

اختتمت يوم أمس (الاربعاء) مناورات التمرين السعودي الأمريكي المشترك “درع الوقاية -٣” في مجموعة الدفاع الجوي الخامسة بالمنطقة الشرقية.
وقد شهد الحفل الختامي مشاركة القوات الأمريكية مع جميع أفرع القوات المسلحة بالمملكة، والإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، بمساندة عدد من الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الصحة والدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي.
من جانبه، أوضح المشرف العام على التمرين قائد مجموعة الدفاع الجوي الخامسة، اللواء الركن خالد بن سعيد أبوقيس، أن تمرين “درع الوقاية ٣” اشتمل على عقد عدة ندوات ومحاضرات نظرية حول الحماية من أسلحة الدمار الشامل وتدريب القادة والأركان على التخطيط لإدارة هذا النوع من الأزمات، فضلا عن عقد ورش عمل مشتركة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الفرضيات الميدانية للتدريب على كيفية إدارة الأزمات الناتجة عن أسلحة التدمير الشامل والوقاية منها، مؤكداً أن التمرين حقق الأهداف التي خطط لها بنجاح. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن تمرين “درع الوقاية٣” يأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الدفاع لتدريب جميع الوحدات العسكرية، إضافة إلى تبادل الخبرات وتطوير المهارات، وإبراز قدرات واحترافية وجاهزية قواتنا المسلحة.
#فيديو_الدفاع
اختتام مناورات التمرين السعودي الأمريكي المشترك #درع_الوقاية_3 لإدارة الأزمات الناجمة عن أسلحة التدمير الشامل. pic.twitter.com/NcsVv213lq
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) January 27, 2022