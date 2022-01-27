أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للإحصاء، محمد الدخيني، أن التعداد السكاني يقدم البيانات بشكل عشري “كل 10 سنوات”، بحيث تشمل التركيبة السكانية والتوسع في النطاق العمراني والمستوى الاجتماعي.
وأوضح، في حديثه لقناة “العربية” اليوم (الخميس)، أن التعداد أيضاً يشمل مستوى الدخل وكافة المدخلات التي تساهم في اتخاذ قرار تنموي صحيح للمرحلة القادمة.
وبين أن تعداد المملكة 2022 يُعد أحد مرتكزات رؤية 2030، كونه يؤثر بشكل كبير على خطط التنمية ورسم السياسات. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى وجود تغييرات ملموسة في تعداد 2022 من خلال العد الذاتي وتعبئة الاستبيانات آليا واستخدام الأقمار الصناعية.
#نشرة_الرابعة | المتحدث باسم @Stats_Saudi محمد الدخيني: مرحلة التعداد تشمل دراسة خصائص السكان وتركيبتهم الاجتماعية ومستويات الدخل pic.twitter.com/Simn9flhvV
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 27, 2022