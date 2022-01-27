أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، أمراً ملكياً باعتماد يوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم “يوم التأسيس”، فما هو الفرق بينه وبين اليوم الوطني؟.
يؤرخ منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير عام 1727م بدء حكم الإمام محمد بن سعود، وهو اليوم الذي أعلن فيه الإمام تأسيس الدولة السعودية الأولى، التي استمرت إلى عام 1233هـ الموافق 1818م، وعاصمتها الدرعية.
أما اليوم الوطني الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام فهو يؤرخ لقيام الملك عبدالعزيز بتوحيد كيان المملكة العربية السعودية، والذي حدث في يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق ليوم 23 سبتمبر من عام 1932م.
ويُذكّر يوم التأسيس بقصة الدولة السعودية الأولى، والإمام محمد بن سعود، الجد الخامس لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويحكي ذلك اليوم العمق التاريخي والسعودي، قبل 3 قرون مضت، والذي انطلق من الدرعية. وفق “أخبار 24”.
وشهد يوم 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق 23 سبتمبر 1932م، مع توحيد المملكة إصدار الملك عبدالعزيز مرسومًا ملكيًا يقضي بتحويل اسم الدولة من “مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها” إلى المملكة العربية السعودية.
ولن تتأثر إجازة اليوم الوطني، لتكون في 23 سبتمبر كما هي في كل عام، ويضاف إليها إجازة يوم التأسيس السنوية في 22 من شهر فبراير، كما جاء في الأمر الملكي الصادر اليوم.