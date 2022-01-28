شاهد…عناق حار بين القصبي والسدحان في حفل “JoyAwards”

شهد حفل توزيع جوائز JoyAwards الذي نظمته الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض لقاء خاصا بين الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان.
وأظهر مقطع فيديو متداول العناق الحار بين الفنانين، ومن ثم تجاذبا أطراف الحديث، وبدا السدحان وهو يسأل القصبي بقوله: “أنت في الرياض ولا وين؟”، قبل أن يجلسا إلى جوار بعضهما في قاعة الحفل.
وكان القصبي والسدحان قد حدث بينهما خلاف وصل إلى المحاكم واستمر لمدة 7 أعوام، بعدما جمعتهما صداقة طويلة ارتبطت في ذاكرة السعوديين من خلال المسلسل الشهير “طاش ما طاش”. وفق “أخبار 24”.