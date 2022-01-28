بعد نشره بشارة حمل زوجته.. مرابط: صورة مولودي رفعت معنوياتي.. وحدودنا آمنة وأرواحنا للوطن

نشر جندي سعودي مرابط على الحد الجنوبي صورة لبشارة حمل زوجته بطفله الأول، قائلا: “لم أكن اشعر بالحياة حتى بشرني الله بك”
وفي التفاصيل كشف الجندي المرابط على حد جازان لـ”أخبار 24″، والذي يتحفظ عن ذكر اسمه، أن زوجته حامل بمولودهما الأول، وكان يعلم من قبل بحملها، ولكن نشره للصورة جاء تزامناً مع قرب موعد ولادتها.
وأضاف أنه يعتبر اصطحاب الصورة معه للحد حافزًا يرفع معنوياته، خاصة أن زوجته بالمنطقة الغربية ولا يعلم إن كان سيوافق موعد ولادتها وجوده هناك.
وقال الجندي: “لم أهتم بجنس المولود، ما يهمني أنه بشارة من الله، ومع ذلك بُشرت بأنه ولد، وبإذن الله سأسميه نواف”، مضيفا: “حدودنا بأمان، وهذا الوطن نفديه بأرواحنا”.