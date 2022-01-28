رينارد يكشف سر غضبه رغم الفوز على عمان

أعرب المدير الفني للمنتخب الوطني السعودي، المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، عن عدم رضاه عن مستوى “الأخضر” رغم الفوز الثمين على المنتخب العماني.
وقال رينارد في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “لست راضيا عن الأداء في المباراة، لكن الأهم أننا حققنا 19 نقطة من أصل 21، وهو هدفنا منذ المباراة الأولى في التصفيات”.
وأضاف رينارد: “اللاعبون أدوا التمارين بشكل جيد الأيام الماضية، ولكن الأمور تختلف في المباريات، وعلينا أن نتذكر أن المنتخب العماني فريق مميز وحقق الفوز على اليابان في ملعبه ووسط جمهوره”. وفق “أخبار 24”.
وحقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره العماني، بنتيجة هدف دون رد، في إطار الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، ليتصدر ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة.