كشف سفير المملكة لدى الأردن، نايف السديري، عن صورة للثلوج تغطي المباني والأشجار فيما يرفرف علم المملكة رغم أكوام الثلوج المحيطة به.
كما شارك “السديري”، على حسابه بموقع “تويتر”، صورة أخرى لبيت الشعر السعودي، وهو مغطى بثلوج عمّان، مشيرًا إلى أن هذا البيت يعد من التراث المشترك الذي يجمع الشعبين الشقيقين.
وتشهد الأردن منذ عدة أيام تساقط الثلوج بغزارة على عدد من المناطق بينها العاصمة عمّان، نتيجة تأثرها بمنخفض جوي قطبي المنشأ.
وكانت العاصمة الأردنية عمّان وغيرها من المدن قد اكتست بالثلوج، حيث أدى تراكم الثلوج إلى إغلاق الشوارع والطرقات وتعطيل الحياة العامة، وترافقت التساقطات الثلجية مع انخفاض شديد في درجات الحرارة، فيما حذرت الجهات المختصة من خطر الانزلاقات. وفق “أخبار 24”.