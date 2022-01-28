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جديد المحليات > “الصناعة”: نهدف لتحويل 4 آلاف مصنع من الاعتماد على العمالة الوافدة إلى الأتمتة الصناعية الرقمية
28/01/2022   1:54 م

“الصناعة”: نهدف لتحويل 4 آلاف مصنع من الاعتماد على العمالة الوافدة إلى الأتمتة الصناعية الرقمية

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قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، أسامة بن عبدالعزيز الزامل، إن الوزارة تهدف إلى تحويل 4 آلاف مصنع من الاعتماد الكثيف على العمالة الوافدة إلى الأتمتة الصناعية الرقمية.

وأضاف “الزامل”، خلال حديثه في مجلس صناعيي الرياض الخامس الذي نظمته غرفة الرياض أول أمس (الأربعاء)، أن الوزارة تستهدف أيضا توفير الوظائف النوعية للمواطنين.

وأكد أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” نفذت مبادرة برنامج الإنتاجية الوطني، الذي يهدف إلى رفع إنتاجية المصانع عن طريق تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وفق “أخبار 24”.

ونوه بأن الوزارة تستهدف تطوير المصانع القائمة من خلال تطبيق ممارسات التميز التشغيلي، وتبني حلول التصنيع المتقدمة، وكذلك تصميم وإنشاء المصانع الجديدة وفق معايير عالية في كفاءة التصنيع والإنتاج.

“الصناعة”: نهدف لتحويل 4 آلاف مصنع من الاعتماد على العمالة الوافدة إلى الأتمتة الصناعية الرقمية

جديد المحليات
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