بناء “إيفل” وتأسيس الجيش الأحمر وجمعة الغضب.. أبرز ما حدث في مثل هذا اليوم

شهد يوم 28 يناير عبر الأزمنة المختلفة العديد من الأحداث، وكان من أبرزها بناء برج إيفل وتأسيس الجيش الأحمر، ومعركة الرقعي.
وشملت هذه الأحداث جمعة الغضب المصرية وصفقة القرن، وفي هذا التقرير نلقي الضوء على ما حدث:
أول وزارة شعبية في مصر
ألف الزعيم المصري سعد زغلول، في الـ 28 يناير 1924، أول وزارة شعبية في مصر، وشكل سعد زغلول هذه الوزارة برئاسته، فكان أول مصري من أصول ريفية يتولى هذا المنصب.
وعرض سعد باشا برنامج وزارته، وكان يهدف إلى التخلص من التحفظات الأربعة في تصريح 28 فبراير التي كانت تعوق الاستقلال التام لمصر، فطرح “زغلول” مطالب وزارته ومنها الاستقلال التام بجلاء القوات الإنجليزية عن البلاد، وقيام مصر بمسؤولياتها في حماية قناة السويس، وتولي الحكومة المصرية شؤون الأقليات والأجانب، و لكن الحكومة البريطانية رفضت هذه المطالب.
معــركة الرقعي
كانت قوّات الإخوان النجديّة تشنّ الغـارات على القبائل الحدودية في العراق والكويت والأردن، وهاجـمت قوّة من الإخوان مؤلفة من 400 رجل في 28 يناير 1928 قبائل عريبدار بالقرب من الكويت، وغنموا منهم ما وصلت إليه أيديهم من إبل وأغنام.
وحينما بلغت أنباء الهــجوم حاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح أمرَ بملاحقتهم، وأرسل قوّاته في نفس اليوم إلى الجهراء للانطلاق منها لتتّبع الإخوان وقد زوّدت القوات الكويتية بنحو 25 سيارة من سيارات الشركة الكويتية العراقية للسيارات. وفق “أخبار 24”.
جمعة الغضب
في الـ 28 من يناير عام 2011، اندلـعت مظـاهرات في المدن المصرية، عقب صلاة الجمعة، في اليوم الرابع من ثورة الـ 25 من يناير التي طالبت برحيل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، عرفت هذه التـظاهرات باسم جمعة الغضب.
وفي نهاية اليوم نزلت مدرعات الجيش المصري إلى شوارع المدن لتعويض دور قوات الشرطة، وشكل المتظاهرون لجانا شعبية في مدن البلاد كافة للوقوف ضد عمليات السلب والنهب، بعد فتح السجون المصرية، وأِشهر هذه اللجان هي اللجنة الشعبية لحماية المتحف المصري، حتى تسلمته القوات المسلحة المصرية.
صفقة القرن
في الـ 28 من يناير 2020، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمرٍ صحفيٍّ مُشتركٍ مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إطلاق صفقة القرن، وسط استنكاراتٍ عربيَّة وإسلاميَّة ودوليَّة.
قرار يثير الغـضب
قضت قاضية الاحتلال “روث أود”، في 28 يناير عام 1976، بالسماح لليهود بدخول حرم المسجد الأقصى المبارك، وهو الحكم الذي تبعه استنكار عربي للوضع.
برج إيفل
في الـ 28 من يناير عام 1887، بدأ بناء برج إيفل، وهو برج حديدي يبلغ ارتفاعه 324 مترا، يوجد في باريس، في أقصى الشمال الغربي لحديقة “شامب دي مارس”، بالقرب من نهر السين، وأنشأه “غوستاف إيفل” ومعاونوه بمناسبة المعرض الدولي لباريس، واكتمل في عامين وشهرين و5 أيام.
انفـِجار مكوك
انفـجر في مثل هذا اليوم مكوك الفضاء “تشالنجر” في الجو عقب انطلاقه بـ 73 ثانية، وهو ما تسبب في مصـرع رواده السبعة، والذين كانوا على متنه، وكان مكوك الفضاء تشالنجر، مكوك فضاء أمريكيا عمل خلال الفترة من 1983 إلى 1986 في 10 بعثات فضائية آخرها الرحلة إس تي إس-51-إل التي أطلق فيها بتاريخ 28 يناير 1986.
تأسيس الجيش الأحمر
في الـ 28 من يناير 1918، أعلن تأسيس الجيش الأحمر، وهو جيش العمال والفلاحين الأحمر، الذي شيده البلاشفة بعد ثــورتهم لمقاومة حركات البيض المدعومين من قبل القوات الأجنبية الممثلة في فرنسا، والمملكة المتحدة، وتشيكوسلوفاكيا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان.
ووصف بالجيش الأحمر نسبة إلى شعار الثورة الشيوعية، وبعد سنة من نهاية الحـرب العالمية الثانية، أي في 1946، غير اسمه ليصبح الجيش السوفييتي إلى أن انهار الاتحاد السوفييتي في ديسمبر 1991.