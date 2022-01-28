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جديد المحليات > “الغذاء والدواء” تتجه لإلزام وجود “شهادة حلال” على المنتجات الغذائية المحلية والمستوردة
28/01/2022   1:58 م

“الغذاء والدواء” تتجه لإلزام وجود “شهادة حلال” على المنتجات الغذائية المحلية والمستوردة

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تعتزم الهيئة العامة للغذاء والدواء تطبيق إلزام وجود شهادة حلال على المنتجات الغذائية المحلية والمستوردة، بما فيها المنتجات التي يدخل في مكوناتها لحوم ودواجن ومنتجاتهما.

وبينت الهيئة في مشروع أعدته بهذا الشأن قائمة المنتجات الغذائية التي ستتطلب شهادة حلال وهي أي منتج غذائي من (جيلاتين – كولاجين – منفحة حيوانية – زيوت ودهون وشحوم حيوانية) سواء كان بصورته الأساسية الخام أو يدخل في مكون أي منتج غذائي آخر.

كما نص المشروع على ضرورة وجود شهادة حلال للمنتجات الغذائية التي يكون عليها شعار أو علامة أو كلمة حلال، بينما اقترحت الهيئة أن يدخل ما ورد في مشروعها حيز التنفيذ في أول يوليو المقبل. وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء” تتجه لإلزام وجود “شهادة حلال” على المنتجات الغذائية المحلية والمستوردة

جديد المحليات
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