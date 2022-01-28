متحدث الأرصاد: متبقٍّ شهران على انتهاء فصل الشتاء .. وهناك موجه باردة في الأسبوع المقبل

قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، اليوم (الجمعة ) إنه متبقٍّ شهران على انتهاء فصل الشتاء.
وأوضح القحطاني، خلال حديثه في برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، أنه من المتوقع أن تكون هناك موجه باردة على معظم مناطق المملكة خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف أنه من المتوقع أيضا أن تبقى درجات الحرارة في معدلاتها المنخفضة على معظم مناطق المملكة ومعتدلة نسبيا على سواحلها. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن معدلات درجات الحرارة قد تكون ارتفعت نسبيا في فترة الظهيرة لكنها بقيت في معدلاتها الطبيعية في فصل الشتاء، مشيرا إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، خاصة على المناطق الشمالية التي تسجل ما دون الصفر خلال هذه الأيام.
فيديو | متحدث #الأرصاد لـ #برنامج_120: متبقي شهرين على انتهاء فصل الشتاء وهناك موجه باردة الأسبوع المقبل#الإخبارية pic.twitter.com/nl8MSUq4au
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 28, 2022