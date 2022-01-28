نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > متحدث الأرصاد: متبقٍّ شهران على انتهاء فصل الشتاء .. وهناك موجه باردة في الأسبوع المقبل
28/01/2022   6:13 م

متحدث الأرصاد: متبقٍّ شهران على انتهاء فصل الشتاء .. وهناك موجه باردة في الأسبوع المقبل

+ = -
677

قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، اليوم (الجمعة ) إنه متبقٍّ شهران على انتهاء فصل الشتاء.

وأوضح القحطاني، خلال حديثه في برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، أنه من المتوقع أن تكون هناك موجه باردة على معظم مناطق المملكة خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف أنه من المتوقع أيضا أن تبقى درجات الحرارة في معدلاتها المنخفضة على معظم مناطق المملكة ومعتدلة نسبيا على سواحلها. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن معدلات درجات الحرارة قد تكون ارتفعت نسبيا في فترة الظهيرة لكنها بقيت في معدلاتها الطبيعية في فصل الشتاء، مشيرا إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، خاصة على المناطق الشمالية التي تسجل ما دون الصفر خلال هذه الأيام.

متحدث الأرصاد: متبقٍّ شهران على انتهاء فصل الشتاء .. وهناك موجه باردة في الأسبوع المقبل

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885195982.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.