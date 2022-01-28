استقبل مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز الدولي في العلا اليوم (الجمعة) الرحلة المباشرة الأولى من باريس.
وضمت الرحلة التي أقلعت من مطار شارل ديغول الدولي عددا من السياح الأوروبيين الراغبين في استكشاف الأماكن التاريخية والأثرية التي تتمتع بها العلا.
وأوضحت الهيئة الملكية للعلا أن استقبال الرحلات الدولية يأتي ضمن خطة ربط العالم بتراث وثقافة العلا.
وكان مطار العلا بدأ استقبال الرحلات الدولية في مارس 2021 بعد موافقة الهيئة العامة للطيران المدني على ذلك واستيفائه المتطلبات التشغيلية وفق المتطلبات الدولية.
وفق “أخبار 24”.