“الحمدان” ضمن الصفقة.. خطوة تقرب “إيغالو” من الهلال

كشفت تقارير صحفية، مساء اليوم الجمعة، عن غياب لاعب الشباب، النيجيري اوديون إيغالو، عن تدريبات الفريق.
وأوضح لاعب الشباب السابق عبدالرحمن الرومي، أن هناك مستجدات قد حدثت خلال الساعات الماضية بشأن اقتراب اللاعب إيغالو من الانتقال لصفوف الهلال.
وكتب الرومي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “استجد خلال الساعات القليلة الماضية أمر أتمنى شخصياً أن لا يحدث إيغالوا للهلال مقابل مبلغ مالي وعبدالله الحمدان، الله يستر بستره”.
وينافس محترف النصر، البرازيلي تاليسكا، لاعب الشباب، النيجيري إيغالو على صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.
ويتساوى كل من تاليسكا وإيغالو في صدارة ترتيب الهدافين بعد مرور 18 جولة من عمر المسابقة ولكل لاعب 12 هدفًا.